В России выйдет серия детективов без авторов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Проект "Анонимус", в который войдут 13 связанных между собой детективных романов, написанных анонимными авторами, запустят в России 17 февраля. Об этом сообщает во вторник пресс-служба группы компаний "ЛитРес".

"Под этим заголовком, как под маской, прячется автор, возможно, всемирно известный. Читателю предстоит самому отгадать, кто создатель детективных историй. Но для нас цель не только в этом: пусть книги говорят сами за себя, а читатели не отвлекаются на маски и доверяют тексту", - привели в пресс-службе слова директора департамента по развитию контента группы компаний "ЛитРес" Евгения Селиванова.

Новая история будет выходить раз в два месяца. Книги проекта связаны между собой главными героями и сюжетной линией, а авторство останется в тайне до момента выхода заключительной книги в 2023 году, говорится в сообщении. Откроет проект детектив "Дело Зили-султана", события которого разворачиваются в разных эпохах. Книга в цифровом формате появится 17 февраля, в печатном - в начале марта. Ее аудиоверсию озвучил актер Александр Клюквин. Читатели смогут принять участие в конкурсе по определению анонимных прозаиков. Автором детектива может оказаться один человек или творческий коллектив писателей.