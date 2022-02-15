Российский мультфильм "Финник" покажут за рубежом

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский анимационный фильм "Финник" покажут на территории Италии, Великобритании, Германии, Австрии, Швеции и других стран. Соответствующие сделки были заключены на Европейском кинорынке EFM, который проходит в онлайн-формате в рамках Берлинского кинофестиваля, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе группы компаний "Рики".

"Финник" изначально создавался в трендах мировой анимации, и мы очень рады видеть, как эта приключенческая история находит новых зрителей по всему миру. Мы гордимся новыми партнерскими отношениями и перспективами развития проекта", - отметила руководитель отдела международного развития ГК "Рики" Анна Мысская, которую процитировали в пресс-службе.

Мультфильм рассказывает о приключениях девочки Кристины и домового Финника, которые объединяются, чтобы расследовать загадочные события, происходящие в их городе. Международными продажами проекта занимается крупнейший немецкий дистрибьютор Sola Media. По итогам сделок картину покажут также в странах Бенилюкса, в Греции, Скандинавии, Австралии и Новой Зеландии, ЮАР и на других территориях.

"Это проект международного уровня, с анимацией высокого качества и замечательным юмором, что особенно ценится зрителями сегодня. Нас привлекла и сюжетная задумка авторов про существование в каждом доме невидимого домового", - подчеркнула управляющий директор Sola Media Сольвейг Лангеланд.

Мультфильм планируется выпустить в кинотеатрах России и стран СНГ 24 марта, прокатом картины занимается компания Sony Pictures.