СМИ: ведущими церемонии вручения "Оскара" в 2022 году станут три женщины

ТАСС, 15 февраля. Ведущими церемонии вручения кинопремии "Оскар" в этом году готовятся стать три актрисы, известные в первую очередь комическим амплуа: Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Об этом сообщил в понедельник вечером в эксклюзивном материале журнал Variety .

Официально имена тех, кто проведет "Оскар" в этом году, должны назвать во вторник в эфире передачи Good Morning America. По словам Variety, выбор женской команды с большим опытом стендап-выступлений и комедийными ролями в портфолио призван вернуть внимание аудитории к церемонии и повысить просмотры.

По информации издания, которое ссылается на ряд источников, изначально рассматривались и другие сценарии шоу из трех частей, где каждый часовой отрезок вела бы новая пара ведущих. Также источники Variety отметили, что одним из ведущих церемонии мог стать актер Джон Хэмм, известный ролью Дона Дрейпера в телесериале "Безумцы", однако он прекратил переговоры с организаторами по неназванной причине.

В этом году церемония будет примечательна не только составом ведущих: зрителям позволят участвовать в выборе лучшего, по их мнению, фильма. Как пишет журнал The Hollywood Reporter, начиная с этого понедельника, пользователи Twitter смогут голосовать за свои любимые фильмы, выпущенные в 2021 году, независимо от того, был ли фильм номинирован на "Оскар", используя хэштег #OscarsFanFavorite. Фильм, набравший наибольшее количество голосов фанатов к 3 марта, будет отмечен во время трансляции наград 27 марта.

94-я по счету церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоится 27 марта. На этот раз она пройдет в традиционном для премии театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В прошлом году основная ее часть прошла в камерном формате в амфитеатре железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station в связи с введенными на фоне пандемии нового коронавируса ограничениями. В этом году в число номинантов премии вошел короткометражный мультипликационный фильм российского режиссера Антона Дьякова под названием "Боксбалет".