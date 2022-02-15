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Умер актер Геннадий Митрофанов

Ему был 81 год

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Заслуженный артист России Геннадий Митрофанов умер в возрасте 81 года после продолжительной болезни, сообщается на сайте Всероссийского общества глухих (ВОГ) в понедельник.

"14 февраля на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Дмитриевич Митрофанов, заслуженный артист России, широко известный в России и за рубежом по своим прекрасным ролям в спектаклях Театра мимики и жеста и в фильмах выдающихся российских режиссеров", - говорится в сообщении.

Геннадий Митрофанов сыграл в таких фильмах, как "Борис Годунов", "И черт с нами", "Сволочи".

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