Умер актер Геннадий Митрофанов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Заслуженный артист России Геннадий Митрофанов умер в возрасте 81 года после продолжительной болезни, сообщается на сайте Всероссийского общества глухих (ВОГ) в понедельник.

"14 февраля на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Дмитриевич Митрофанов, заслуженный артист России, широко известный в России и за рубежом по своим прекрасным ролям в спектаклях Театра мимики и жеста и в фильмах выдающихся российских режиссеров", - говорится в сообщении.

Геннадий Митрофанов сыграл в таких фильмах, как "Борис Годунов", "И черт с нами", "Сволочи".