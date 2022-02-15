Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Врубеля на утренние сеансы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Третьяковская галерея не располагает возможностью продлить выставку художника Михаила Врубеля, тем не менее была открыта продажа билетов для посещения экспозиции в утренние часы. Об этом сообщила генеральный директор музея Зельфира Трегулова на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

"Это выставка с очень интересными идеями и концепциями, невероятно востребованный проект. На данный момент его посетили 220 тысяч человек, а нам еще предстоит три недели работы. Билеты на выставку были проданы еще на прошлой неделе до конца работы экспозиции. К сожалению, мы не можем ее продлить, потому что 14 апреля открывается выставка Врубеля в Русском музее", - сказала она.

"Мы продлили время работы выставки пока утренними часами", - добавила Трегулова. Гендиректор музея призвала посетителей не приобретать билеты у спекулянтов. По ее словам, за последние дни были аннулированы "сотни недействительных билетов".

Третьяковская галерея хранит самое крупное собрание работ Врубеля и для выставки объединила произведения художника из многих российских музейных и частных собраний. Всего в экспозиции, которая располагается на трех этажах Новой Третьяковки, более 300 экспонатов. Среди них 50 живописных работ, около 200 листов графики, скульптура, майолики, костюм. Кроме того, открытием для публики стал первый масштабный показ значительного корпуса рисунков Врубеля, созданных во время пребывания в лечебницах. Выставка будет работать до 8 марта 2022 года.