В Петербурге представили документальную выставку "Старая Русса - город Достоевского"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Историко-документальную выставку "Старая Русса - город Достоевского" представили в Центре искусства и музыки Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского в Петербурге. Экспозицию перенесли из дома-музея Достоевского в Старой Руссе, сообщил во вторник председатель архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Для петербуржцев выставка получилась великолепная. <...> Было жалко, что только жители Старой Руссы ее увидят, так что я предложил своей коллеге экспонировать ее и в нашем городе. <…> Поводом для объединения наших усилий стал юбилей, 200-летие со дня рождения Федора Достоевского <...>. Архивисты смогли дать слово народному достоянию - архивным документам, которые лежат обыкновенно в тиши архивохранилищ, на наших полочках, чтобы рассказать о жизни Федора Достоевского в Старой Руссе", - отметил Тищенко.

Экспозиция охватывает переломный период в жизни и творчестве классика. Среди представленных документов - письмо к брату Михаилу, которое Достоевский написал сразу после того, как ему заменили расстрел на ссылку. В создании выставки принимали участие Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга, Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга и Новгородский государственный объединенный музей-заповедник.

"Мы попытались показать то, что окружало Федора Михайловича, то, что стало узнаваемым в его романах <...> как раз в момент своего пребывания в Старой Руссе. Очень благодарны нашим коллегам из Санкт-Петербурга - они поддержали нашу идею и предоставили документы, которые стали отправной точкой при подготовке выставки", - подчеркнула в разговоре с корреспондентом ТАСС заведующая отделом использования документов Государственного архива Новгородской области Екатерины Михайлова.

В 1849 году Достоевского вместе с участниками революционного кружка М. В. Петрашевского арестовали и приговорили к смертной казни, замененной затем четырехлетней каторгой. В 1859 году по возвращении в Петербург он возобновил литературную деятельность. В период с 1860 по 1870 год Достоевский создал такие произведения, как "Униженные и оскорбленные", "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Братья Карамазовы".