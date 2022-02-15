Сериал о кругосветном путешествии на яхте снимут в честь 300-летия Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга снимут сериал о кругосветном путешествии на яхте, которое начнется в 2022 году. Всего планируется снять 15 серий из разных стран, сообщил во вторник директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга.

Ранее пресс-служба музея сообщала, что в честь 300-летия города в 2022 году начнется кругосветное путешествие. Пока судно "пришвартовалось" в центре города и ждет отправления.

"Речь идет о создании сериала - Lodka Ural условное название. <…> 15 стран, соответственно, 15 серий по 25-30 минут, и в каждой серии есть такая базовая структура: встречаем-провожаем яхту, презентуем Екатеринбург", - рассказал Каменский, отметив, что участники проекта продумали концепцию "Екатеринбург в чемодане", в рамках которого они будут рассказывать иностранцам о городе в блиц-формате.

Автор проекта Николай Коньков отметил, что организаторы планируют поставить мировой рекорд. "Первая часть маршрута - северное полушарие: мы планируем стартануть из Мурманска, пройти через Северную Атлантику и первыми в истории человечества <...> [пройдем] по северной части Канады - ранее таким маршрутом на судах такого класса никто не проходил. <…> Мы поставим мировой рекорд", - сказал он.

Коньков добавил, что во второй части маршрута экспедиция планирует заходить в порты, имеющие культурно-исторические связи с Екатеринбургом, в частности, город Кобе в Японии, где стоят уральские турбины. Также планируется посетить Индию, несколько европейских городов. Возвращаться в Екатеринбург путешественники будут через Санкт-Петербург по единой системе каналов в 2023 году, к 300-летию города.

В путешествие, в частности, планирует отправиться президент некоммерческой организации "Белая трость", руководитель Гуманитарной миссии "Паруса духа" Олег Колпащиков. "Человек незрячий. <…> До сих пор даже профессионалы не понимают, как он это делает - он управляет парусной яхтой, прошел больше 20 тыс. морских миль, прошел Средиземное, Черное море", - подчеркнул Коньков. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов добавил, что также планирует взять отпуск и ненадолго присоединиться к путешествию в одном из портов.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год. В декабре 2018 года был сформирован оргкомитет по подготовке к юбилею. История города началась в 1723 году, когда на железоделательном заводе у реки Исеть был осуществлен пробный пуск ковочных молотов.