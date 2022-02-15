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Третьяковка планирует провести восемь выставок за рубежом в 2022 году

В числе зарубежных экспозиций гендиректор музея Зельфира Трегулова назвала выставку Василия Кандинского в Риме, которая откроется 1 декабря

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Третьяковская галерея планирует организовать проведение восьми выставок за границей в этом году. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"У нас запланированы восемь выставок за рубежом", - сказала она.

В числе зарубежных экспозиций гендиректор музея назвала выставку Василия Кандинского в Риме, которая откроется 1 декабря. Также в Венеции пройдет третья выставка Таира Салахова из трилогии, посвященной советским художникам, представлявшим страну на венецианском биеннале в 1962 году. "Этот год получается у нас итальянским годом, а прошлый был годом немецким", - добавила Трегулова.

В ноябре 2021 года масштабная выставка "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж", представляющая работы 90 современных европейских художников, открылась в Новой Третьяковке на Крымском Валу. Проект был представлен в Германии, а после России будет выставляться во Франции.

Трегулова также сообщила, что Третьяковская галерея планирует провести в этом году 26 выставок в Москве и реализовать 35 региональных проектов.

Теги
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