Организаторы "Кинопробы" запускают кинолабораторию для начинающих документалистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Команда Международного фестиваля-практикума киношкол "Кинопроба" запускают в марте бесплатную лабораторию "Местные" для начинающих режиссеров документального кино. Участники будут жить в Сысерти и селе Мраморском под Екатеринбургом, снимая короткометражные фильмы под патронажем экспертов, сообщили ТАСС организаторы.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Лаборатория "Местные" от Международного фестиваля-практикума киношкол "Кинопроба" открывает прием заявок от начинающих режиссеров документального кино. На протяжении двух недель участники будут жить в Сысерти и селе Мраморском рядом с Екатеринбургом, общаться с местными жителями и снимать короткометражные фильмы под патронажем режиссеров: Андрея Сильвестрова, Зои Киреевой, Елены Демидовой и Натальи Саврас", - сообщили организаторы.

Отмечается, что участники станут резидентами старого чугунолитейного завода в Сысерти и мраморного карьера в селе Мраморском в Свердловской области. Снятые ими фильмы покажут на фестивалях "Лето на заводе", "Мраморная миля" и "Кинопроба".

В середине марта стартует образовательная часть лаборатории. "Куратор арт-резиденций второй, третьей и четвертой Уральской индустриальной биеннале современного искусства и "Бажов-феста" 2018 года Женя [Чайка] поможет раскрыть большие и малые нарративы места, погрузит в индустриальную историю и обратится к локальным мифам и сказам. Выездные интенсивы состоятся в июле и августе, каждый продлится от 10 до 14 дней и станет мастерской одного из кураторов. Кураторы - профессиональные режиссеры документального кино - помогут участникам найти героев, организовать материал и выбрать оптимальную технику монтажа", - рассказывают организаторы.

Прием заявок завершится 28 февраля, до 10 марта проведут собеседования и объявлен список участников. Мастерские в Сысерти и Мраморном пройдут летом - с 1 июля по 31 августа.

О фестивале

Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба" проходит в Екатеринбурге с 2004 года, на него приезжают представители киношкол регионов России и других стран. Фестиваль предполагает, помимо конкурсных и информационных программ, специальные проекты об истории кино, мастер-классы для всех, кто использует анимационные и видеотехнологии при создании рекламных роликов, учебных и научно-популярных фильмов.