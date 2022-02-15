При музее братьев Третьяковых откроется сад

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сад во дворике музея, посвященного братьям-коллекционерам Павлу и Сергею Третьяковым, откроется летом 2022 года. Об этом во вторник сообщила ТАСС генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Летом мы откроем садик, который является частью этой усадьбы. Конечно, он гораздо меньше, чем тот сад, который был при доме Третьяковых", - сказала она, отметив, что это позволит придать завершенность всему ансамблю и концепции музея.

Трегулова добавила, что в саду будет установлена беседка и оформлены дорожки, характерные для садов московских домов в Замоскворечье. "Это пусть относительно небольшое пространство, но мы тоже каким-то образом будем использовать в своих программах", - резюмировала она.

Музей, посвященный Павлу и Сергею Третьяковым, открылся для посетителей 29 января 2022 года в Голутвинском переулке в Москве. В доме, где они провели детство, представлена история семьи, личные вещи и предметы из коллекций известных братьев.

Музей создан по принципу репрезентативного исторического дома и позволяет посетителям максимально полно узнать о жизни и деятельности Третьяковых, а также окунуться в атмосферу того времени. На первом этаже музея с помощью разнообразных мультимедийных программ представлены три раздела: "Семейный альбом", "Архив предпринимателя" и "Каталог коллекции". Здесь можно ознакомиться с интерактивной экспозицией о родословной братьев, увидеть семейные фотографии Третьяковых, посмотреть фильм про их льняную мануфактуру и увидеть таймлайн о развитии коллекции братьев.

На втором этаже представлены подлинные произведения живописи, скульптуры из коллекции Павла и Сергея Третьяковых. Также здесь расположены кабинеты Павла и Сергея, которых не было в этом доме, когда Третьяковы в нем жили. Вся обстановка кабинетов состоит из личных вещей и предметов мебели коллекционеров.