В Петербурге прошла премьера спектакля "Мой отец - Марис Лиепа" при участии Илзе Лиепы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Премьера гала-спектакля "Мой отец - Марис Лиепа. Время. Жизнь. Танец." при участии народной артистки России Илзе Лиепы прошел в Петербурге. Его сценой стал Александринский театр.

"Этот гала-спектакль посвящен не только моему потрясающему отцу, но и людям того удивительного, выдающегося, золотого поколения Большого театра, вообще золотого поколения балетного пространства. Мне очень хочется, чтобы и нынешние зрители понимали, что эти личности неотделимы от своего времени, чтобы новое поколение знало о тех высотах в нашем искусстве, когда, зритель, однажды увидев большого артиста, уже не мог его забыть никогда", - сказала в беседе с журналистами Ильзе Лиепа.

В спектакле в ее исполнении звучат отрывки из книги отца "Я хочу танцевать сто лет", где премьер Большого искренне и ярко рассказывал о своей карьере. В программу вошли видеозаписи выступлений Мариса Лиепы, который был одним из создателей славы Большого театра 60-70-х годов ХХ века.

По словам Илзе Лиепы, программу вечера составили произведения, близкие друг другу по эмоциональному накалу. Есть тут фрагменты, например из "Дон Кихота", непосредственно связаны с творчеством Мариса Лиепы, и другие, в том числе и современные номера, составившие единое действие по тону звучания.

В эту программу Илзе собрала артистов Петербурга и Москвы, близких ей по духу. Выступили здесь и юные воспитанники Русской национальной балетной школы Илзе Лиепы, которая работает в Музыкальной академии Елены Образцовой в Петербурге.

Эта программа дважды переносилась из-за пандемии. Ее реализовал Продюсерский центр "Открытое искусство" в рамках проекта "Dance. Dance. Dance" под художественным руководством заслуженного артиста России, премьера Мариинского театра Игоря Колба.

Народный артист СССР Марис Лиепа (1936-й1989) - один из тех выдающихся танцовщиков России, который во многом определил эстетику танца своего времени. Самым ярким его созданием на балетной сцене называют партию Красса в балете Юрия Григоровича "Спартак", за которую артист был удостоен Ленинской премии. Его путь в балетном искусстве достойно продолжили дети - Илзе и Андрис Лиепа.