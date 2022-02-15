В Москве состоялась премьера фильма "11 молчаливых мужчин" Алексея Пиманова

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьера экшн-драмы "11 молчаливых мужчин" о турне футболистов московского "Динамо" по Великобритании в 1945 году состоялась во вторник в столичном киноцентре "Октябрь". Создатели посвятили картину "поколению победителей", которое после войны восстанавливало страну и совершало открытия, передает корреспондент ТАСС.

"Эту историю Алексей Пиманов мне рассказал года два-три назад. Я слушала совершенно завороженно. Он продолжал рассказывать больше, и я начинала понимать, что это серьезная, кропотливая, практически документальная работа. <…> Когда люди делают что-то так искренне, честно, в таких сложнейших условиях, то очень хочется им помогать. Очень хочется, чтобы у них получалось. Еще больше хочется, чтобы получалось у российского кино в такой непростой ситуации, хочется, чтобы как можно больше людей пришло в кино в разных регионах, чтобы эпидемиологическая обстановка им позволила это сделать. Это действительно семейная картина", - сказала со сцены министр культуры России Ольга Любимова. Она назвала картину лучшей работой Пиманова.

По словам режиссера, он стремился сделать картину о "настоящих живых ребятах", которые могут выиграть на поле, совершить подвиг, вытерпеть боль, и при этом умеют "любить, помогать друг другу и сопереживать".

Специально для гостей премьеры в этот вечер на сцене играл народный артист России Игорь Бутман и музыканты оркестра "Академии джаза". Гостьи проходили на свои места в сопровождении мужчин, одетых в стилизованные под эпоху середины прошлого века костюмы, которые также приглашали присутствующих дам на танец.

О фильме

Название картины взято из заголовков британских газет того времени, в основе многих эпизодов - реальные события турне 1945 года, когда делегация московского футбольного клуба "Динамо" отправилась в Великобританию на серию матчей с лучшими британскими командами, в числе которых "Челси" и "Арсенал". Советские футболисты не проиграли ни одного матча, а также сумели покорить сердца английской публики, перевернув ее представления о русском человеке.

"Мы посвятили этот фильм великому поколению победителей. Эти ребята примерно 1921 года рождения. Они стали первым образованным поколением. До этого в России было 85% необразованных людей, а у этих ребят к началу войны было уже 7-10 классов, техникумы, институты, училища. Все они воспитывались патриотами, ворошиловскими стрелками, спортсменами. Они не умели проигрывать. После войны именно они восстанавливали страну, побеждали в Олимпиадах, создавали великий кинематограф, делали грандиозные научные открытия, развивали промышленность. Вот этому поколению я, в очередной раз, старался этим фильмом сказать огромное спасибо", - отметил Пиманов.

Сценарий картины создали драматурги Олег и Владимир Пресняковы при участии Пиманова. Авторы проекта стремились воссоздать атмосферу того времени, работа над фильмом шла больше года. Специально для съемок были пошиты аутентичные костюмы для главных героев, футбольная форма и бутсы из материалов, которые использовали в 1940-е годы. Все актеры массовки в кадре носили настоящую одежду 1945 года, привезенную из Праги и Берлина. При подготовке актеры, которые исполнили роли англичан, занимались британским английским с педагогом курсов при Министерстве иностранных дел России.

Локациями для фильма стали Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Калуга, съемки матчей длились 20 дней на историческом футбольном поле в Лефортово, которое специально перестелили заново. Для уличных сцен Лондона создатели задекорировали несколько улиц Санкт-Петербурга.

Роли в фильме сыграли Макар Запорожский, Павел Трубинер, Роман Курцын, Андрей Чернышов и другие. Картина создавалась при поддержке Фонда кино. В широкий прокат она выходит 17 февраля.