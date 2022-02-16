Башмет и Хабенский откроют юбилейный Зимний фестиваль искусств в Сочи

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. XV Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета начнется в среду в Сочи. В Зимнем театре будут показаны премьеры и лучшие спектакли, созданные для фестиваля за прошедшие годы, сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства.

"За 15 лет своего существования само словосочетание "Зимний фестиваль искусств" стало в культурном сообществе синонимом разнообразия творческих программ, международного уровня приглашенных артистов и высочайшего качества организации всех фестивальных событий, - подчеркнули в агентстве. - Из года в год события фестиваля привлекают в курортный город как любителей, так и профессионалов в сфере искусства, на две недели превращая зимний Сочи в настоящую культурную столицу".

О программе

По традиции фестиваль откроется спектаклем "Не покидай свою планету" с участием маэстро Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы", а также актера Константина Хабенского. Уже шесть лет эта постановка по мотивам "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери радует сочинцев.

Премьеры фестиваля начнутся на гала-концерте открытия 17 февраля: впервые прозвучат пьеса для струнного ансамбля и японского губного органа "сё" композитора Ацухико Гондаи и сочинение Донхун Шина из Южной Кореи. С "Солистами Москвы" и Всероссийским юношеским симфоническим оркестром (ВЮСО) выступят пианисты Борис Березовский и Ксения Башмет, контратенор Макс Эммануэль Ценчич, кларнетистка Сабина Майер, бас-баритон Лука Пизарони, скрипач Джузеппе Гиббони и другие.

18 февраля сочинцы впервые увидят спектакль Виктора Крамера "Кроткая" по повести Федора Достоевского с Сергеем Гармашом. Мировой премьерой юбилейного смотра станет постановка "Ибсен. Recycle" по мотивам пьес Генрика Ибсена 25 февраля. Главную роль в спектакле Павла Сафонова на музыку Валерия Воронова сыграет Владимир Кошевой.

В числе лучшего за 15 лет - "Шекспир. Шостакович. Гамлет" с Евгением Мироновым (19 февраля), "Фантастическая Кармен" с Ольгой Ломоносовой, Михаилом Трухиным и Евгением Стычкиным (21 февраля), хоровая опера Александра Чайковского "Сказ о Борисе и Глебе" с Андреем Мерзликиным (24 февраля). Все в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия".

Фестиваль в Сочи посетят его давние друзья - джазовый саксофонист Игорь Бутман (20 февраля) и сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица с коллективом No Smoking Orchestra (23 февраля). С посвящением 50-летию со дня смерти Игоря Стравинского и 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева 22 февраля выступит артист Национального балета Испании Серхио Берналь. Впервые гостем фестиваля станет итальянский барочный коллектив Il Giardino Armonico (26 февраля).

Закрытие фестиваля 27 февраля соберет на одной сцене ВЮСО под управлением Башмета и солистов, которых с маэстро связывает многолетнее сотрудничество: скрипача Сергея Крылова, пианиста Олли Мустонена, виолончелиста Иштвана Вардаи и других.

Другие площадки

На фестивале почтят память кинорежиссера Сергея Соловьева, которого не стало в декабре 2021 года. Концерт-посвящение пройдет 18 февраля в Зале камерной и органной музыки. 19 февраля там же состоится уже четвертая серия "Бетховен-марафона" из сонат для фортепиано, скрипки и виолончели Бетховена, а 20 февраля впервые в истории фестиваля пройдет органный марафон.

В рамках фестиваля состоится Восьмой международный конкурс молодых композиторов, посвященный Альфреду Шнитке и Святославу Рихтеру, пройдут отчетные концерты департаментов Международной музыкальной академии, будут работать лаборатория видеоарта, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, Школа молодого продюсера.