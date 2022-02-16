В Индии умер композитор Баппи Лахири

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 февраля. /ТАСС/. Знаменитый индийский композитор и певец, считавшийся классиком "эпохи диско" в Болливуде, Баппи Лахири (настоящее имя Алокеш Лахири), умер в 69 лет в ночь на среду в одной из клиник Мумбаи. Как сообщает в среду информационное агентство Press Trust of India он скончался в полночь (21:30 вторника мск).

"Он умер из-за обструктивного апноэ (остановка дыхания) во сне около полуночи", - цитирует агентство слова представителя клиники.

Лахири считается основоположником диско-стиля в музыке индийского кино. Он был композитором многих популярных кинолент 1970-1980 годов. Лахири - автор музыки к таким популярным в СССР и России фильмам как "Танцор диско" (Disco dancer, 1982), "Танцуй, танцуй" (Dance, Dance,1987, в СССР был также известен как "Танцор диско-2"), "Любовь, любовь, любовь" (Love Love Love , 1989) и многим другим. Некоторые песни в этих фильмах Лахири исполнял сам.

При этом композитора нередко обвиняли в том, что его песни имеют сходство с композициями западных диско-групп, например, Ottawan, The Buggles и Modern Talking. Однако это не помешало огромной популярности его музыки в Индии, во многих странах Азии, а также в бывшем СССР и некоторых странах Восточной Европы.