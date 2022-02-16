Disney показал трейлер фильма "Чип и Дейл спешат на помощь"

Walt Disney Studios выпустила трейлер полнометражного фильма "Чип и Дейл спешат на помощь" (Chip 'n Dale: Rescue Rangers). Видео опубликовано на YouTube-канале кинокомпании.

Премьера состоится 20 мая в онлайн-кинотеатре Disney+.

Сценарий написали работавшие над сериалом "Как я встретил вашу маму" Дэн Грегор и Даг Менд. Режиссером выступил Акива Шаффер. Главных героев озвучили Джон Малейни (Чип), Энди Сэмбэрг (Дейл) и Кори Бёртон (Вжик).

Действие фильма разворачивается в современном мире. Сюжет отсылает к мультсериалу 1990-х - Чип и Дейл снимались в нем, но после закрытия шоу перестали общаться, а теперь встретились спустя 30 лет. Бурундуки отправляются в путешествие, но во время него один из их друзей пропадает и Чип и Дейл начинают его искать.

В картине появятся и герои других мультсериалов, в частности, Скрудж Макдак, Кролик Роджер, Аладдин, Мишки Гамми.