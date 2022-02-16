В музее-квартире Пушкина в Петербурге открылась выставка о памятниках на месте дуэли поэта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге открыл в среду выставку о предыстории возникновения известного памятника на месте дуэли поэта с Дантесом. Среди экспонатов - кора от березы, возле которой, по преданию, стоял Пушкин во время поединка, а также малоизвестные изображения памятников, сменявших друг друга в первые десятилетия прошлого века.

"Интереснейший, трогательный предмет - это рисунок художника Ивана Красницкого 1880 года. Он нарисовал это место, где были березы и долго сохранялись, и старожилы говорили, что возле этих берез произошла дуэль. Он снял с дерева кусочек бересты и прикрепил ее к листу бумаги. На камерной выставке мы видим живьем этот кусочек березы, которая помнила когда-то звуки этих выстрелов", - рассказала ТАСС заведующая Мемориальным музеем-квартирой А. С. Пушкина и куратор выставки Галина Седова.

Посетители также могут увидеть фотографии первого памятника у Черной речки, установленного в начале 90-х годов XIX века Императорским Царскосельским скаковым обществом, а также малоизвестные литографированные изображения памятников, которые размещались на месте дуэли в последующие десятилетия и предшествовавшие современному. Известный гранитный обелиск был открыт к 100-й годовщине со дня поединка - 8 февраля 1937 года. Фотографии этого события тоже представлены на выставке.

Еще одним примечательным экспонатом куратор назвала доску, которую в 1927 году, судя по надписи на ней, установили отдыхающие и работники домов отдыха профсоюзного комитета. "Они увидели, что на месте дуэли Пушкина стоит постамент, а бюст давно разрушен - бюст был гипсовый, поставлен в конце XIX века, и он за несколько десятков лет разрушился. Они, удивленные и возмущенные этим, прибили к этому постаменту гвоздиками деревянную досочку, на которой тушью неровным почерком вывели "Место дуэли Пушкина" и обозначили, кто они такие. Эта доска через несколько лет была найдена местным краеведом уже валяющейся в траве, и он передал ее в Пушкинский Дом", - рассказала Седова. По ее словам, это отражает "удивительное отношение к Пушкину тогда, в 1920-е годы", когда одновременно кто-то пытался "сбросить его с корабля современности", а кто-то старался сохранить память о нем.

На выставке демонстрируется и пригласительный билет на митинг по поводу открытия обелиска на месте дуэли в 1937 году. "В фондах у нас есть фотография участников этого митинга - их было очень много", - добавила Седова.

Планируется, что выставка "Памятники на месте дуэли" на Цокольном этаже музея-квартиры на набережной Мойки, 12, будет работать по 14 марта. Как пояснила куратор, многие экспонируемые на ней подлинные вещи - фотографии, акварели, рисунки - нельзя показывать длительное время ради их сохранности. Материалы, которые не вошли в экспозицию, представлены на онлайн-выставке "Память места". Она была подготовлена к 185-й годовщине со дня кончины Пушкина и доступна на сайте музея с 10 февраля.

О музее-квартире Пушкина

Единственная в Петербурге мемориальная квартира Пушкина посвящена последнему, самому драматичному, периоду жизни поэта. На первом этаже этого дома, в квартире из 11 комнат, Пушкин и его семья поселились в сентябре 1836 года. Здесь же спустя четыре месяца, 29 января (10 февраля по новому стилю) 1837 года, поэт умер, смертельно раненный Дантесом на поединке.