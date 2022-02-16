Кабмин утвердил правила выделения 28 млрд рублей субсидий на поддержку творческих проектов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выделения средств на гранты для проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий из федерального бюджета. Как сообщает пресс-служба правительства, в ближайшие три года на эти цели будет направлено 28 млрд рублей.

Субсидии будут направлены Президентскому фонду культурных инициатив, созданному по решению главы государства в 2021 году. Этот фонд проводит конкурсный отбор проектов и предоставляет гранты его победителям - авторам самых креативных и значимых инициатив для общества и развития творческих сфер.

"В 2022 году на эти цели будет направлено 8 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах - по 10 млрд рублей. Претендовать на получение гранта могут негосударственные НКО, коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели", - говорится в сообщении кабмина.

На конкурс могут быть представлены различные инициативы в области классического и современного популярного искусства, а также весь спектр направлений творческих индустрий. "Например, это могут быть проекты в сфере театра, кино, музыки, литературы, издательского дела, дизайна, моды, архитектуры и урбанистики, мультимедиатехнологий, образовательные и наставнические проекты, инициативы, предусматривающие проведение фестивалей, премий и арт-форумов", - указали в правительстве.

В прошлом году грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив получили почти 1,5 тыс. проектов из 79 регионов страны. Общий объем средств, выделенных на эти цели, составил 3,5 млрд рублей. Некоторые поддержанные инициативы уже реализованы.