Более 30 стран представят фильмы на фестивале "Дух огня" в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 февраля. /ТАСС/. Участники из более чем 30 стран представят фильмы на международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ), что в 1,5 раза больше, чем было ранее заявлено. Фестиваль пройдет с 22 по 28 февраля, сообщили ТАСС организаторы фестиваля в среду.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на департамент общественных и внешних связей Югры, что на международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске представят более 100 фильмов из 20 стран.

"22 февраля в Ханты-Мансийске начнется сразу два международных фестиваля кинодебютов "Дух огня", где по традиции будут представлены лучшие картины молодых режиссеров из России и еще более чем 30 стран", - сообщили организаторы.

В этом году в конкурсную программу "Дебют - короткий метр" войдут 34 фильма российских режиссеров: 17 - в конкурсе XIX фестиваля и 17 - в конкурсе XX фестиваля, среди них мировые и национальные премьеры. На фестивале будут представлены работы независимых постановщиков, а также выпускников ведущих российских киношкол, в том числе ВГИК, Московской школы нового кино, Московской школы кино, Школы Родченко и других.

В 2020 году XVIII Международный фестиваль проходил очно с 5 по 9 марта. Тема фестиваля называлась "Пусть всегда будет … Мировое детское и юношеское кино". Главный приз "Золотая тайга" международного конкурса XVIII фестиваля получил российский фильм режиссера Дмитрия Мамулии "Преступный человек".

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Югры.