В 20 учреждениях культуры Санкт-Петербурга живут и "работают" кошки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Почти в 20 культурных учреждениях Петербурга живут и "работают" кошки. Об этом на конференции в ТАСС сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Уже 20 учреждений культуры стали обладателями котов, это и Молодежный театр на Фонтанке, театр Эстрады. <...> Лидер по площади "работы" - ЦПКиО, туда передали кошку, которая комфортно себя чувствует на столь большой территории. Кошка живет в академической капелле, Петропавловской крепости, библиотеке Маяковского, музее Ахматовой и многих других", - сообщил он.

Как отметил вице-губернатор, Петербург долгие годы демонстрирует пример гуманного отношения к животным и эпизоотического благополучия. В 2006 году была принята Концепция гуманного отношения к животным и создан общественный совет по этим вопросам, в 2018 году в городе приняли Декларацию обращения с животными. С помощью "Республики кошек и котов" животные находят не только дом в культурных учреждениях, но и помогают в сохранении коллекций.

"Государственный Эрмитаж - признанный мировой pet-friendly музей-амбасадор. В Эрмитаже не только бережно относятся к животным как неотъемлемой части экосистемы музея, но и практикуют передовые pet-friendly практики (допуск посетителей с собаками-поводырями, энимал-терапия)", - рассказал Пиотровский.

По его словам, город будет продолжать работу по взаимодействию животных и учреждений. В свою очередь спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский пообещал рассмотреть вопрос о том, чтобы поселить кота или другое животное в здании Мариинского дворца, где заседает городской парламент."Буквально вчера мы встречались с председателем законодательного собрания и обратили внимание, что в Мариинском дворце совсем нет котов и кошек. Он обещал подумать над эти вопросом, и надеюсь, что скоро мы сможем вернуться к нему уже с котом или кошкой, или другим животным в руках", - сказал Пиотровский.

Вице-губернатор подчеркнул, что в прошлом году премия-перепись служебных котов в учреждениях культуры "Котокультурная столица" приняла общероссийский размах и собрала более 5 тыс. участников со всей страны. Итогом акции стало создание "Карты котокультурных мест Петербурга", благодаря которой любой желающий сможет устроить себе занимательный "кошачий" тур.