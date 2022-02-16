Вучич обсудил с Примаковым научное и культурное сотрудничество Сербии и России

БЕЛГРАД, 16 февраля. /ТАСС/. Научное и культурное сотрудничество Сербии и России стало одной из основных тем встречи сербского лидера Александара Вучича с главой Россотрудничества Евгением Примаковым, которая прошла в среду в Белграде.

"Президент Республики Сербия Александар Вучич принял Евгения Примакова, главу Россотрудничества, с которым обсудил сотрудничество двух стран в сфере культуры, науки и образования, а также двусторонние российско-сербские отношения в целом, - говорится в сообщении президентской пресс-службы. - Вучич и Примаков рассмотрели конкретные предложения по укреплению культурного сотрудничества, например, регулярные обмены выставками, гастроли театральных и оперных коллективов, а также сотрудничество в образовании, подразумевающее популяризацию русского языка и регулярный обмен студентами при повышении числа стипендий на образование".

Вучич поблагодарил Россию за помощь в украшении мозаикой внутреннего убранства крупнейшего сербского храма св. Саввы. Он подчеркнул важность российской поддержки в вопросе сохранения культурных сокровищ ЮНЕСКО в Косове и Метохии.

Собеседники также обсудили ситуацию в регионе и на востоке Европы, отмечается в сообщении.