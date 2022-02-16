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В "Ельцин Центре" сообщили о восстановлении поврежденной картины ученицы Малевича

Исполнительный директор центра Александр Дроздов отметил, что лаковый слой картины был поврежден не так сильно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Реставрационные работы поврежденной на выставке в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге картины ученицы Малевича Анны Лепорской завершены.

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Об этом сообщается в Telegram-канале "Ельцин Центра" со ссылкой на исполнительного директора центра Александра Дроздова.

"Сейчас реставрационные работы завершены, страховой случай закрыт, деньги выплачены. <…> Как говорили специалисты, следы шариковой ручки на холсте могут нанести ущерб значительно больший, чем разбрызгивание краски по поверхности. Но не так сильно был поврежден лаковый слой - к счастью, дилетант работал", - приводятся слова Дроздова.

Отмечается, что недавно в центре завершила работу комиссия Министерства культуры РФ, которая высказала ряд замечаний и предложений по учету и хранению музейных ценностей. Но непосредственно в арт-галерее с точки зрения организации охраны было сделано все необходимое.

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