В официальный план празднования 350-летия Петра I в городах России вошли 157 мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Официальный план мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра Великого, которое отмечается в 2022 году, включает 157 событий и акций в разных регионах России, а также международные мероприятия. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"План мероприятий очень объемный. Всего в плане пять больших разделов, включающих 157 мероприятий. Это основные юбилейные торжества, научные, информационные, издательские проекты, музейные и межмузейные выставки, культурные, просветительские, мультижанровые культурные акции и международные мероприятия. Мы о них тоже говорим, несмотря на то, что у нас пока практически закрыты границы", - сказала Манилова. При этом она отметила, что помимо основного плана есть еще разного рода инициативы от органов власти, общественных организаций, профессиональных сообществ, которые также планируется реализовать.

Основные события пройдут в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве, также планируются мероприятия в других регионах, связанных с деятельностью Петра I, в том числе в Астраханской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Свердловской, Ярославской, Воронежской областях и в Карелии. Всего, как отметила Манилова, в России около 30 городов, связанных с именем Петра Великого.

Исследователи также установили более 500 мест, связанных с Петром Великим, в 28 странах Европы. Как рассказала Манилова, уже подготовлена концепция европейского культурного маршрута "Путь Петра Великого", который будет предложен для включения в официальный перечень культурных маршрутов Совета Европы. "Рассчитываем, что уже в этом году мы сможем продвинуть и утвердить наш маршрут в Совете Европы", - добавила она.