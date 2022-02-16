Российский фильм "Страна Саша" Юлии Трофимовой показали на Берлинале

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Мировая премьера дебютной картины "Страна Саша" режиссера Юлии Трофимовой состоялась в программе Generation 14plus Международного Берлинского кинофестиваля. Сюжет основан на одноименной книге Галы Узрютовой и повествует о взрослении современных подростков, сообщили в пресс-службе проекта в среду.

"Для меня этот фильм о моменте перехода из детства во взрослость, о внезапности больших решений, которые нужно принимать подростку, когда он заканчивает школу. И о прелести и хрупкости первой любви", - процитировали в пресс-службе слова Трофимовой. Картину представили в параллельной программе смотра Generation 14plus.

Сценарий основан на книге Узрютовой "Страна Саша", его соавторами стали сама Трофимова, а также Мария Шульгина и Елизавета Тихонова. По сюжету 18-летний Саша не может определиться с тем, куда ему поступать после школы, а его любовь к рисованию мама считает несерьезной. Жизнь юноши также осложняет встреча с отцом, которого он не видел с раннего детства. Повзрослеть Саше помогает знакомство с необычной девочкой Женей. Роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Евгения Громова и другие.

"Для меня эта картина о новом поколении подростков, о моем брате. Когда я учился в школе, я хотел, как Холден Колфилд, ловить детей над пропастью во ржи. Когда мой отец учился в школе, он хотел стать космонавтом. Когда я спросил у 16-летнего брата, что он будет делать <...> после школы, он ответил: "У самурая нет цели, только путь". Страна Саша - исследование о том, что поменялось, и фиксация того, что главным остаются человеческие взаимоотношения и чувства", - поделился Эйдельштейн.

Проект создавался кинокомпанией "Вега Фильм" при поддержке Минкультуры РФ и фонда "Кинопрайм". Продюсерами выступили Катерина Михайлова и Константин Фам.

Международный Берлинский кинофестиваль открылся в столице Германии 10 февраля, церемония награждения состоится в среду. Берлинале проходит с соблюдением строгих антиковидных ограничений. Российские картины в этом году не попали в основную конкурсную программу смотра, но широко представлены в параллельных секциях.