Фильмы фестивалей Заполярья и Чукотки покажут на марафоне Арктического кино в Мурманске

МУРМАНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Лучшие конкурсные фильмы мурманского фестиваля "Северный характер" и чукотского "Золотого ворона" покажут на марафоне Арктического кино, который стартовал в Мурманской области. Об этом в среду сообщила ТАСС организатор проекта - руководитель АНО "Продюсерский центр "Северный характер" Светлана Солдатова.

"В Мурманской области начался киномарафон Арктического кино. Он объединяет лучшие фильмы двух международных кинофестивалей: "Северный характер" из Мурманска и чукотский "Золотой ворон" из Анадыря. Документальные и художественные фильмы свяжут арктические территории с самого крайнего востока нашей страны до крайнего северо-запада", - сказала Солдатова.

Как отметила организатор марафона Арктического кино, в Мурманской области киномарафон пройдет в 18 учреждениях культуры: в музеях и библиотеках Мурманска, Оленегорска, Кировска, Кольского и Кандалакшского районов. "Все фильмы можно будет посмотреть бесплатно. Ленты Международного кинофестиваля "Золотой ворон" идут уже сейчас. Их можно посмотреть до 20 марта, фильмы "Северного Характера" будут демонстрироваться с 1 марта по 1 июня", - уточнила Солдатова.

Киномарафон Арктического кино организует продюсерский центр "Северный характер" в сотрудничестве с Центром развития и поддержки культурных проектов "Золотой ворон" при поддержке правительства и министерства культуры Мурманской области, а также Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив.