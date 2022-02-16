Роднянский спродюсирует сериал о допросе Хусейна

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Международный проект под рабочим названием "Допрос президента" (Debriefing the President), который снимет оскаровский номинант Зиад Дуэри, спродюсирует Александр Роднянский. Об этом он сообщил в рамках Европейского кинорынка (EFM), который проходит онлайн одновременно с Берлинским кинофестивалем.

Проект по книге "Выслушивая президента: допрос Саддама-Хусейна" бывшего аналитика ЦРУ Джона Никсона выйдет в формате мини-сериала. "Джон Никсон был первым, кто допрашивал бывшего президента Ирака после ареста в 2003-м, в следующем году этому событию исполнится 20 лет. Я сразу понял, что снимать эту историю должен именно Зиад Дуэри, с его уникальным видением и как режиссера, и как человека, глубоко понимающего культурный и исторический контекст в регионе, о котором идет речь", - рассказал Роднянский, которого процитировали в пресс-службе его компании.

Продюсер анонсировал работу еще над двумя новыми сериалами. Мистический триллер "Псоглавцы" по роману Алексея Иванова расскажет об историке, который отправляется в отдаленную деревню на поиски своей пропавшей девушки. Ее исчезновение оказывается первым в череде необъяснимых событий, начавшихся еще в 17 веке вокруг фрески с изображением Псоглавца.

Действие фантастического триллера "Светлое будущее" развернется в 2050 году, когда в мире бушует бесконечно мутирующий вирус. Санкт-Петербург становится местом масштабного эксперимента по созданию пространства абсолютной санитарной безопасности. Все три картины находятся в стадии разработки, другие подробности о них создатели сообщат позднее.