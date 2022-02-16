Сочинения Мендельсона сыграют в Москве на инструментах XIX века

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Скрипач Айлен Притчин, виолончелист Александр Рудин и пианист Дмитрий Аблогин сыграют сочинения Феликса Мендельсона на инструментах эпохи немецкого композитора. Концерт состоится 22 февраля в московском ДК "Рассвет", сообщила в среду пресс-служба организатора.

"Мы представим публике сочинения великого композитора в подлинном виде, как их могли слышать его современники, - отметила руководитель продюсерского агентства GebgArt Production Ольга Гебгарт. - Зрители услышат Мендельсона на историческом рояле и жильных струнах в исполнении лучших музыкантов, окунутся в атмосферу XIX века".

В программу войдут сонаты для виолончели и фортепиано, для скрипки и фортепиано, четыре песни без слов для фортепиано, а также Трио до минор для фортепиано, скрипки и виолончели.

"Характер этого сочинения более мрачный, серьезный, но в нем по-прежнему чувствуется неуемная энергия и страстность композитора, - привели в пресс-службе слова Аблогина. - Мастерство Мендельсона в полифонии и контрапункте достигает своей вершины в этом сочинении". В концерте пианист будет играть на инструменте Erard 1848 года, предоставленном Музеем-мастерской фортепиано Алексея Ставицкого в Рыбинске.