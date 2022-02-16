Путин направил приветствие участникам XV зимнего Международного фестиваля искусств в Сочи

МОСКВА, 16 февраля, /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям XV зимнего Международного фестиваля искусств в Сочи отметил увеличившуюся популярность форума, который стал признанной творческой площадкой.

"Ваш традиционный форум, организатором и вдохновителем которого является Юрий Абрамович Башмет, с каждым годом завоевывает все большую популярность. Он знакомит публику с лучшими образцами отечественного и мирового музыкального, театрального, хореографического искусства, служит признанной творческой площадкой для укрепления профессиональных и человеческих контактов, дарит Сочи яркий, незабываемый праздник", - говорится в приветственной телеграмме главы государства, опубликованной в среду на сайте Кремля.

Президент отметил, что XV фестиваль обогатит палитру культурной жизни города-курорта интересной концертной программой и "звездными" участниками.

XV Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета открылся в среду в Сочи. В Зимнем театре будут показаны премьеры и лучшие спектакли, созданные для фестиваля за 15 лет его существования. По традиции фестиваль откроется спектаклем "Не покидай свою планету" с участием маэстро Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы", а также актера Константина Хабенского. Уже шесть лет эта постановка по мотивам "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери радует сочинцев.