Фильм о художнике Иване Горшкове покажут в Garage Screen в феврале и марте

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Документальный фильм Максима Ищенко "Шоу всего" о художнике Иване Горшкове выйдет в ограниченный прокат в московском кинотеатре Garage Screen в феврале и марте этого года. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"Шоу всего" - это ироничный, шутливый и искренний портрет воронежского художника, полный прагматичных суждений о деньгах в мире современного искусства и благодарности судьбе, вовремя столкнувшей с единомышленниками", - рассказали в пресс-службе.

Показы будут сопровождаться публичной программой, в нее войдут дискуссии и встречи с участием художника Горшкова и режиссера Ищенко. После того, как фильм будет встречен московской публикой, киноленту планируют показать и в других городах: Екатеринбурге, Ижевске, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Уфе. "Последний показ пройдет в Воронеже - на родине героя фильма и режиссера", - добавили в пресс-службе.

Иван Горшков родился в 1986 году в Воронеже. Это один из самых ярких представителей "воронежской волны". В 2020 году вошел в десятку самых перспективных российских художников по версии газеты The Art Newspaper Russia.