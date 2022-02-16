Испано-итальянский фильм "Алькаррас" получил "Золотого медведя" Берлинале

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Испано-итальянский фильм "Алькаррас" (Alcarras) режиссера Карлы Симон получил главную награду Берлинского кинофестиваля - "Золотого медведя". Трансляция велась в среду на сайте киносмотра.

Фильм рассказывает о семье каталонских фермеров, которые узнают, что на их участке готовятся вырубить все персиковые деревья и установить на их месте солнечные батареи.

Конкурсная программа Берлинале включала 18 фильмов из 15 стран. Фестиваль проходит со строгими ограничениями из-за пандемии. Смотр продолжится до 20 февраля.

Награду за лучший короткометражный фильм получила российский режиссер Анастасия Вебер за работу над картиной "Трэп" (TRAP), говорится на сайте Берлинале.

Российские картины в этом году не попали в основную конкурсную программу смотра, но были представлены в параллельных секциях. К примеру, мировая премьера дебютной картины "Страна Саша" режиссера Юлии Трофимовой состоялась в программе Generation 14plus. В программе Encounters продемонстрировали ленту "Брат во всем" режиссера Александра Золотухина.