Журнал "Музыкальная академия" опубликовал цифровой архив всех своих выпусков за 89 лет

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Журнал "Музыкальная академия", который издается Союзом композиторов России, представил в открытом доступе свой полный архив - 776 выпусков, вышедших за 89 лет. Об этом рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе Союза.

"С самого начала своего существования Союз объединял и композиторов, и музыковедов. Сегодня Союзу композиторов России как издателю "Музыкальной академии" важно не только сохранить выпуск журнала, но и сделать доступным наследие прошлых лет для современных исследователей", - отметила генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, которую цитирует пресс-служба.

Сообщается, что в архив вошло более 17 тысяч статей, а его объем составил 100 тысяч страниц. Все это работы 3 тысяч авторов - практически всех отечественных музыковедов и музыкальных писателей ХХ века. На оцифровку ушло более трех лет, и теперь материалы доступны на сайте журнала.

Как рассказал главный редактор "Музыкальной академии" Ярослав Тимофеев, когда работа по оцифровке началась, оказалось, что большая часть архива утеряна. "Нас спасла Наталья Николаевна Жукова - вдова выдающегося пианиста Игоря Жукова: она выписывала журнал на протяжении нескольких десятилетий и подарила нам сотни выпусков. Недостающие номера мы получили из собраний Российской государственной библиотеки и Научно-музыкальной библиотеки имени Танеева Московской консерватории", - пояснил Тимофеев, слова которого приводятся в сообщении.

О журнале

"Музыкальная академия" - старейший российский журнал о музыке. Он был основан в 1933 году Союзом советских композиторов под названием "Советская музыка". Архив издания, как отметили в Союзе, является одним из основных источников информации об истории русской музыки ХХ века.