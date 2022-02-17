Трансляции трех постановок пройдут в рамках программы "Золотая маска online"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Программу "Золотая маска online" фестиваля "Золотая маска" откроет 1 марта спектакль "Питер Пэн в Кенсингтонском саду" Екатеринбургского театра юного зрителя, всего пройдут прямые трансляции трех постановок, отмеченных экспертами Национальной театральной премии, сообщили в четверг в пресс-службе фестиваля.

"Насыщенная яркими поэтическими образами постановка творческого тандема режиссера Романа Феодори и художника Даниила Ахмедова вошла в программу "Детский Weekend". Интересен и сам литературный материал - драматурги Роман Ильин (псевдоним Романа Феодори) и Ярослава Пулинович уходят от прямого пересказа повести Джеймса Мэтью Барри, предлагая зрителю предысторию сюжета", - отметили в пресс-службе.

Далее, 3 апреля, съемочная команда "Золотой маски online" будет вести прямую трансляцию из Екатеринбурга - зрители увидят балет "Конек-горбунок" из театра Урал Опера Балет. Этот спектакль хореографов Вячеслава Самодурова и Антона Пимонова выдвинут на премию "Золотая маска" сразу в восьми номинациях.

Завершающей трансляцией 2022 года 13 апреля станет спектакль "Тайм-аут" Новосибирского театра "Красный факел". Эта съемка может стать одной из самых сложных за историю проекта, поскольку в трансляции в том числе предстоит передать сложную мультимедийную картинку, сообщили в пресс-службе. "Режиссер Петр Шерешевский превратил бытовую и одновременно трагическую историю главной героини в завораживающее "кино" о каждом из нас. Театральная сцена оборачивается лабиринтом-супермаркетом, который обживают персонажи. Крупные планы актеров выводятся в режиме онлайн на экран - благодаря чему можно угадать не только настроение, но и потаенные мысли героев", - пояснили в пресс-службе.

Программа пройдет на платформе Okko. Записи спектаклей останутся доступны в течение года бесплатно для всех зарегистрированных пользователей в коллекции "Золотая маска". Программа проходит при поддержке Минкультуры, генеральный партнер проекта, фестиваля и премии - Сбер.

Проект "Золотая маска online" был впервые проведен в 2018 году, он позволяет российским зрителям увидеть спектакли фестиваля. Участниками программы стали драматические, оперные и балетные постановки. В 2021 трансляции "Золотой маски online" посмотрели более 900 тыс. зрителей.