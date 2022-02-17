В "Художественном" в Москве пройдет российская премьера фильма "История моей жены"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская премьера фильма "История моей жены" пройдет 1 марта в кинотеатре "Художественный" в Москве. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"Первого марта 2022 года в 19:00 в Большом зале состоится российская премьера фильма Ильдико Эньеди "История моей жены" с Леа Сейду и Луи Гаррелем в главных ролях. Картину представит программный директор кинотеатра Стас Тыркин. Режиссер картины записала видеообращение специально для зрителей "Художественного". Событие пройдет при поддержке Института Листа - Венгерского культурного центра в Москве и прокатной компании "Русский Репортаж", - сказал собеседник агентства.

Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. В прокат лента выйдет 3 марта, а с 4 апреля будет эксклюзивно доступна на сервисе Wink.

"История моей жены" - костюмно-любовный кинороман из эпохи 1920-х годов, в котором режиссер Ильдико Эньеди самоотверженно обнажает лирическую сторону своего дарования. Главный герой - бравый морской капитан, решивший жениться для успокоения желудка. И женившийся-таки - на первой встречной. Хорошо, что ей оказалась Леа Сейду: как бы легко ни обнажала свое тело эта актриса, она умеет оставаться для зрителей таинственной незнакомкой", - сказал программный директор кинотеатра "Художественный" Стас Тыркин

В основу фильма легла книга "История моей жены. Записки капитана Штэрра" классика венгерской литературы, лауреата Нобелевской премии Милана Фюшта. Роман, опубликованный в 1942 году, сразу приобрел мировую известность и был переведен на множество языков.

О режиссера и кинотеатре

Венгерский кинорежиссер Ильдико Эньеди - обладательница главного приза Берлинского кинофестиваля и номинант на премию "Оскар" за хит 2018 года "О теле и душе". Мировая премьера новой картины Эньеди "История моей жены" состоялась в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2021 года. Главные роли в картине исполнили Леа Сейду, Луи Гаррель и Гийс Нэйбр.

"Художественный" - один из старейших в мире действующих кинотеатров. Его открыли 10 ноября 1909 года, он сразу стал популярным среди москвичей. Изначально кинотеатр был одноэтажным зданием с куполом и светящимся фонтаном. В 1913 году его перепроектировал и расширил видный деятельно московского модерна архитектор Федор Шехтель. "Художественный" также известен премьерой фильма "Броненосец Потемкин" Сергея Эйзенштейна. После семилетней реставрации кинотеатр снова заработал весной 2021 года, спустя 111 лет после оригинального открытия. Сейчас у него есть статус объекта культурного наследия Российской Федерации. В "Художественном" проводят главные премьеры и кинофестивали с собственной кураторской программой.