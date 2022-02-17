Власти Петербурга готовят 15 памятников архитектуры к торгам по программе "Рубль за метр"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Петербурга готовят к торгам по программе "Рубль за метр" 15 объектов культурного наследия, следует из ответа пресс-службы городского комитета имущественных отношений на запрос ТАСС.

Среди объектов, планируемых к торгам, - павильон "Царский вокзал" в Пушкине, дача И. Ф. Кречева в Сестрорецке, казарма Первого учебного морского экипажа в Кронштадте, особняк Г. К. Мессонье в Петербурге и другие объекты культурного наследия.

В комитете также уточнили, что с начала действия программы (2019 год) уже пять объектов культурного наследия нашли арендаторов.

Программа "Рубль за метр" разработана с целью спасения гибнущих объектов культурного наследия. Она предусматривает проведение арендатором ремонтно-реставрационных работ на основании согласованной проектной документации и разрешения городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в течение семи лет. На время проведения реставрации арендная плата определяется по результатам аукциона. После окончания и приемки работ арендатор получает право на минимальную ставку арендной платы в размере 1 рубль за 1 кв. м в год.