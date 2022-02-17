Для объектов культурного наследия установят критерии значимости

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ намерено установить критерии для определения значимости объектов культурного наследия. Соответствующие законодательные инициативы будут рассмотрены кабинетом министров на заседании в четверг, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня мы рассмотрим законодательные изменения, которые установят ряд важных критериев для определения значимости объектов наследия - культурной, исторической, социальной", - сказал председатель правительства. Он отметил, что эти критерии "будут использоваться при разработке государственных и муниципальных программ". "Это необходимо, чтобы сформировать объективное представление о том, какие объекты нужно восстановить в приоритетном порядке", - пояснил Мишустин.

Премьер-министр считает, что "такая система критериев также поможет более четко и эффективно распределять средства на эти цели".

"Наша страна богата уникальными объектами культурного наследия, все они хранят в себе традиции народов, проживающих на этой территории. Многие музеи, заповедники, архитектурные сооружения включены ЮНЕСКО в перечень выдающихся памятников мирового искусства", - констатировал глава кабинета министров. "И, конечно, их необходимо сохранять и бережно передавать будущим поколениям", - убежден Мишустин.

Он напомнил, что теме развития культуры и сохранения исторических ценностей власти уделяют большое внимание, в частности ей будет посвящен 2022 год, который объявлен Годом культурного наследия народов России.

Критерии

Документ предлагает считать приоритетными особо ценные объекты культурного наследия народов РФ, объекты деревянного зодчества, а также те, что входят в состав объекта, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, уточнили в пресс-службе Министерства культуры. Преимущество получат объекты, расположенные в границах историко-культурного заповедника и являющиеся ансамблем, обладающим самостоятельной историко-культурной ценностью, или входящие в состав такого ансамбля.

Объект культурного наследия также будет иметь приоритет, если он играет существенную роль в формировании силуэта населенного пункта. Внимание будет уделено и объектам в неудовлетворительном или в аварийном состоянии, а также тем, в отношении которых имеется поручение президента РФ или правительства об их включении в государственные программы.

"Указанные критерии будут применяться при разработке мероприятий государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных программ по сохранению и реставрации объектов культурного наследия, - привели в пресс-службе слова министра культуры РФ Ольги Любимовой. - Это позволит осуществлять более адресный подход к реставрации объектов культурного наследия, точечно распределяя имеющиеся средства и выделяя из общего массива объекты, требующие первоочередных и приоритетных мероприятий".