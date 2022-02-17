Показ 80 фильмов включили в программу международного кинофестиваля "Циолковский"

КАЛУГА, 17 февраля. /ТАСС/. Отборочный комитет включил 80 фильмов в программу международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе "Циолковский", который пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля. Всего на участие было подано 2 тыс. заявок из 26 стран мира, сообщила в четверг пресс-служба горуправы Калуги.

"В программу фестиваля войдет 80 фильмов, в том числе полнометражные, анимационные, короткометражные, документальные фильмы из 26 стран мира. Помимо конкурсных показов будут представлены программы полнокупольного кино и документальных фильмов студии "Роскосмос", лекции, мастер-классы и творческие встречи с космонавтами, кинематографистами, учеными, представителями космической отрасли", - говорится в сообщении.

Также в программу включили ретроспективный показ фильмов, посвященных 165-летию со дня рождения основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, 115-летию со дня рождения главного конструктора ракетной техники СССР Сергея Королева, 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского. Основные фестивальные мероприятия и кинопоказы пройдут с 12 по 16 апреля в Государственном музее истории космонавтики и Калужском Инновационном культурном центре, Доме Музыки, пространстве актуального искусства Pro Arts, кинотеатре "Центральный" и научной библиотека имени В. Г. Белинского, часть киносеансов состоится в кинотеатрах городов Калужской области.

Фестиваль "Циолковский" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, ГК "Роскосмос", правительства Калужской области, администрации города Калуги, коммерческих и общественных организаций. ТАСС выступает информационным партнером.