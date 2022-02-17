Межрегиональный фестиваль любительских цирковых коллективов открылся в Твери

ТАСС, 17 февраля.Более 300 артистов из Волгоградской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Саратовской и других областей участвуют в межрегиональном фестивале любительских цирковых коллективов, открывшемся в четверг в Твери. Выступления будут оцениваться в девяти номинациях, в том числе "Акробатика", "Эквилибристика", "Клоунада", завершится фестиваль 18 февраля гала-концертом лауреатов, сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия.

"В фестивале цирковых любительских коллективов, который пройдет 17 и 18 февраля в Тверском цирке, примут участие 27 коллективов из 16 регионов со всей страны. 320 артистов приехали в Тверь. <...> В первый день фестиваля состоится просмотр конкурсной программы, которая состоит из двух номинаций: воздушная гимнастика и партерные номера, затем - творческая лаборатория, после которой жюри будет подводить итоги. Во второй день, 18 февраля состоится гала-концерт лауреатов и дипломантов фестиваля, церемония их награждения", - сказал собеседник агентства.

В фестивале участвуют коллективы, в том числе, из Волгоградской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Саратовской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского, Хабаровского и краев. "Участники съехались в Тверь, чтобы получить возможность поработать в настоящем цирке, на арене и манеже. Так как многие работают во дворцах культуры, у них такой возможности нет", - отметили в оргкомитете.

Выступления будут оцениваться по номинациям "Акробатика", "Воздушная гимнастика", "Эквилибристика", "Жонглирование", "Музыкальная эксцентрика", "Клоунада", "Пластическая акробатика", "Антипод", "Икарийские игры". В состав жюри вошли художественный руководитель курса кафедры режиссура цирка ГИТИС Ирина Талина, специалист Дома народного творчества им. В. Д. Поленова, руководитель Московской театральной лаборатории MosTlab Лилия Муха, директор Тверского государственного цирка Павел Шилов.

Фестиваль проводится в Твери в 14-й раз. Его учредителями и организаторами выступают Министерство культуры Тверской области, Государственный российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Тверской областной Дом народного творчества, Тверской цирк. Основная цель мероприятия - поддержка художественного творчества детей и молодежи, повышение профессионального уровня руководителей коллективов, сохранение традиций циркового искусства.