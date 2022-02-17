Онлайн-каталог искусства Урала планируется запустить в мае в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Онлайн-каталог об истории уральского искусства планируется запустить в мае в Екатеринбурге при поддержке Фонда президентских грантов в рамках реализации проекта "Арт-платформа". Об этом сообщила в четверг в Уральском региональном центре ТАСС директор галереи "Синара Арт" Анна Пьянкова.

"Создание онлайн-каталога на базе коллекции галереи "Синара Арт". Он будет доступен, я думаю, где-то с мая на сайте "Арт-платформы". <…> Будут представлены основные десятилетия с начала XX до XXI века в истории уральского искусства, все основные художники. Будут тексты, будут произведения", - сказала она.

Также в феврале в рамках "Арт-платформы" запущена образовательная программа по истории уральского искусства для студентов гуманитарных специальностей. Лекции экспертов будут доступны и для широкого круга людей - с марта видео будут публиковаться на Youtube-канале благотворительного фонда "Синара". "Прекрасный состав лекторов <…> - ведущие наши искусствоведы. <…> Это люди, которые не только теоретики, но и знают материал "вживую", - подчеркнула заведующая лабораторией художественных практик и музейных технологий Уральского федерального университета, кандидат искусствоведения Тамара Галеева, которая также поделится своими знаниями в рамках программы.

В совокупности эти две площадки составят своеобразную информационную базу об уральском искусстве, пояснила Пьянкова.

Проект "Арт-платформа" реализует благотворительный фонд "Синара" при поддержке Фонда президентских грантов РФ. Он направлен на популяризацию и продвижение истории уральского искусства и его актуальных художественных практик, межмузейное взаимодействие и расширение образовательных форматов.