Трехметровый портрет Петра I представили на выставке Академии художеств в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Открытие выставки "Петр Первый. Жизнь во благо России", посвященной 350-летию со дня рождения Петра Великого, состоялось в четверг в музее Академии художеств Санкт-Петербурга. Автор работ Анатолий Перевышко на протяжении 30 лет пишет портреты императора и картины, отражающие сюжеты его биографии, рассказала в беседе с ТАСС куратор выставки, специалист по выставочной работе музея Академии художеств София Игнатьева.

"Открылась выставка живописных и графических работ Анатолия Перевышко "Петр Первый. Жизнь во благо России", посвященная 350-летию со дня рождения Петра Великого. <…> Художник посвятил 30 лет своего творчества созданию исторических картин. Он полноценно раскрывает деяния Петра - император представлен в образе труженика, полководца, отца российского флота", - сказала Игнатьева.

Главным экспонатом стала масштабная картина "Петр I" (размер 240х330 см - прим. ТАСС). Портрет оказался настолько большим, что его пришлось отдельно доставлять в музей. Из мастерской автора работу перевезли с помощью специально изготовленного ящика, а для погрузки и выгрузки использовался подъемный кран.

"Жизнь Петра меня волнует потому, что это был человек созидающий, много сделавший для России. Я охватил весь его жизненный путь - более 100 сюжетных картин от рождения до последних дней жизни. <…> Мне его созидающие черты очень близки. Это был честнейший человек в своем государстве, свою жизнь он посвятил обустройству России. Он понял свое предназначение", - рассказал корреспонденту ТАСС Перевышко.

Для посетителей выставка будет работать до 13 марта 2022 года.