Фестиваль Бутмана "Триумф джаза" пройдет в шести городах

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. XXII Международный фестиваль "Триумф джаза" расширит географию и пройдет в шести городах в честь столетия российского джаза. Об этом сообщила в четверг пресс-служба основателя фестиваля Игоря Бутмана.

"В 2022 году наш фестиваль посвящен 100-летию российского джаза, в связи с чем мы позаботились не только о том, чтобы пригласить замечательных артистов, но и о том, чтобы расширить нашу программу. Концерты фестиваля впервые пройдут в шести российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Твери, Ярославле и Красноярске", - привели в пресс-службе слова маэстро. Ранее фестиваль проходил в Москве, Петербурге и Туле.

С 11 по 13 марта концерты пройдут в Московском международном доме музыки, 14 марта - в Санкт-Петербурге, 15 марта - в Твери, 16 марта - в Туле, 17 марта - в Ярославле и 19 марта - в Красноярске.

В московских концертах наряду с бессменным хедлайнером фестиваля - Московским джазовым оркестром под управлением Бутмана - выступят американские звезды джаза: трехкратный обладатель премии "Грэмми" гитарист Джон Скофилд и трио Сайруса Честната, Вилли Джонса III и Джона Ли.

Также в рамках "Триумфа джаза" состоится серия выступлений участников в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Москве, творческие встречи, запланирована образовательная программа в музеях и культурных центрах столицы, VIII Международный фестиваль-конкурс "Детский "Триумф джаза".

Народный артист России Игорь Бутман основал "Триумф джаза" в 2001 году. За прошедшие годы в нем приняли участие многие легенды жанра: Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм, Ларри Кориэлл, Ли Ритенаур, Джошуа Редман, Ди Ди Бриджуотер, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер и многие другие.