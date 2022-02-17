Главархив Москвы представил отрывки из неопубликованных любовных писем Агнии Барто

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Главархив Москвы представил в читальном зале отрывки из около десяти ранее неопубликованных любовных писем Агнии Барто к супругу, написанных в 1920-х годах, рассказали ТАСС в столичном Главархиве. В четверг, 17 февраля, исполняется 116 лет со дня рождения детской поэтессы.

"Около 10 писем Агнии Барто к мужу можно заказать в читальном зале Главархива Москвы и там познакомиться с ними. Поэтесса раскрывает свои чувства, рассказывает сны и происходящие с ней истории, пишет о своих друзьях. Письма будут в Главархиве на постоянной основе", - отметили в пресс-службе.

Вместе с мужем-поэтом она написала три стихотворения: "Считалочка", "Девочка-ревушка" и "Девочка чумазая". Супруги развелись через шесть лет, оставив себе на память исписанные некогда любимыми руками страницы. А еще раньше у поэтов родился сын Эдгар, которого в семье называли Гариком. Мальчик погиб в 1945 году: его на велосипеде сбила машина. Боль матери ушла в творчество. Позже Агния Барто подписала уже бывшему мужу книгу так: "Павлу от Гани. С болью и тоской дарю эти радостные стихи, в которых Гарик. Москва. 1948 год".

Первые стихи девочка написала еще гимназисткой, но тогда главным увлечением Агнии был балет. Она училась в хореографическом училище, оканчивая которое в 1924 году, столкнулась с Анатолием Луначарским. Государственный деятель приехал на выпускные испытания, услышал стихи девушки и посоветовал ей заняться писательством серьезно. И в 1925 году у Агнии вышло сразу две книги "Мишка-воришка" и "Китайчонок Ван Ли", а после новые сборники стали печататься регулярно.

Агния Львовна Барто - русская советская детская поэтесса - родилась 17 февраля 1906 года в образованной еврейской семье. Большинство ее стихов были написаны для детей-дошкольников и младших школьников. Все персонажи в стихах называются по именам: "Мы с Тамарой", "Кто не знает Любочку", "Наша Таня громко плачет", "Володин портрет", "Лешенька, Лешенька, сделай одолжение". Талантливая поэтесса была награждена высокими правительственными наградами, в том числе Сталинской премией второй степени за сборник "Стихи детям" (1949), имела два ордена Трудового Красного Знамени (1956 и 1966), а также была удостоена Международной Золотой медали им. Льва Толстого "За заслуги в деле создания произведений для детей и юношества" (посмертно).