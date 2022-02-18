В Московском театре оперетты поставили мюзикл "Дочь Монтесумы"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский театр оперетты представит приключенческий мюзикл "Дочь Монтесумы", созданный по одноименному роману Генри Райдера Хаггарда на музыку композитора Романа Игнатьева. Премьерные показы нового спектакля состоятся 18 и 19 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Мюзикл "Дочь Монтесумы" поставлен по одноименному роману Генри Райдера Хаггарда, самого продаваемого и успешного английского писателя конца XIX века, основоположника целого жанра приключенческой литературы, автора бестселлеров "Копи царя Соломона" и "Клеопатра". Что касается романа "Дочь Монтесумы", то он стал невероятно популярен в России - переиздавался десятки раз суммарным тиражом более 10 млн экземпляров", - рассказала представитель пресс-службы Театра оперетты.

По ее словам, в мюзикле Московского театра оперетты сохранены все сюжетные линии и "дух" оригинала - все то, за что "Дочь Монтесумы" любит не одно поколений читателей.

"Мюзикл "Дочь Монтесумы" - это приключенческая история, охватывающая несколько десятилетий, в которой героев ждут смертельные опасности, захватывающие дух приключения, любовные страсти, ожесточенные поединки, кровная месть, подвиги во имя долга и чести и, конечно же, любовь до последнего вздоха", - обозначила сюжет спектакля собеседница агентства.

Она обратила внимание, что "Дочь Монтесумы" ранее не имела сценической истории. "Инсценировка романа представляет собой непосильную для драматического театра задачу. Воплощение приключенческого романа на сцене Московского театра оперетты стало возможным благодаря музыкальной драматургии, современным театральным технологиям и присущим мюзиклу масштабности и зрелищности", - пояснила представитель пресс-службы.

Создатели мюзикла

Автором музыки стал композитор Роман Игнатьев, который известен благодаря масштабным мюзиклам-проектам Московского театра оперетты "Монте-Кристо", "Граф Орлов" и "Анна Каренина". Относительно мюзикла "Дочь Монтесумы" Игнатьев поведал, что "в детстве зачитывался приключенческими романами, поэтому с энтузиазмом принял предложение театра написать музыку к новому спектаклю". "Я старался, прежде всего, сохранить стремительный темп и легкость, присущие роману. Великолепный оркестр театра под управлением Константина Хватынца в совершенстве воплотил мою идею", - оценил композитор.

Автором либретто и режиссером спектакля выступила Жанна Жердер, прежде поставившая на сцене Московского театра оперетты ряд спектаклей, среди которых мюзиклы "Золушка", "Брак по-итальянски" и "Король Артур".

"Идея создания мюзикла "Дочь Монтесумы" принадлежит генеральному директору театра Владимиру Тартаковскому, - уточнила режиссер. - Мы с композитором Романом Игнатьевым воплотили эту идею в жизнь, вместив в двухчасовой спектакль многостраничный роман, действие которого происходит в Англии, Испании и столице империи ацтеков и изобилует любовными приключениями, драками, фехтовальными боями и сражениями конкистадоров с ацтеками".

О своей работе рассказал и художник-постановщик спектакля Владимир Арефьев. "Передо мной стояла задача создать гибкое пространство, чтобы можно было максимально быстро реагировать на повороты сюжета, менять декорации, оставаясь в пределах заявленной стилевой формулы", - подчеркнул Арефьев. "У ацтеков не было письменности, они общались с помощью рисунков, эти рисунки и орнаменты мы использовали в оформлении спектакля. Придумали устремленные вверх параллелепипеды с двумя фактурными сторонами: одна каменная, европейская, другая - яркая, символизирующая мир ацтеков. Это противоборство отражает столкновение двух цивилизаций. При создании костюмов пришлось убрать чрезмерную декоративность и лишние детали, при этом сохранив подлинность времени", - поделился художник.

Среди создателей мюзикла значится также балетмейстер-постановщик Игорь Маклов. "Работа над мюзиклом "Дочь Монтесумы" дала мне возможность вволю пофантазировать", - признался он. "И если в первом акте речь идет об Англии и Испании, хореографическая лексика которых мне понятна, то со вторым актом пришлось помучиться. Вдохновляясь рисунками ацтеков, я старался придумать пластику героев второго акта, действие которого происходит в Теночтитлане, нынешнем Мехико. К счастью, мне не пришлось ограничивать свою фантазию, потому что в нашем театре великолепно оснащенная труппа", - отметил балетмейстер.

"В спектакле заняты звезды Денис Дэмкив, Максим Новиков, Артем Маковский, Максим Катырев, Василий Ремчуков, Дарья Январина, Анастасия Пугина, Ольга Белохвостова, Юлия Гончарова, Виктор Богаченко, Дмитрий Лебедев, Давид Левин, Глеб Косихин, Константин Ужва, Светлана Криницкая, Наталья Сидорцова, Иван Викулов, Владислав Кирюхин, а также молодые артисты, для многих из которых спектакль станет дебютным", - проинформировали в пресс-службе Московского театра оперетты.