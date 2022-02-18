Умер актер Геннадий Юхтин

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Народный артист РФ, киноактер Геннадий Юхтин, ранее госпитализированный в одну из столичных больниц с ковидом, умер в возрасте 89 лет. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Геннадий Юхтин умер", - сказал собеседник агентства.

Юхтина госпитализировали с ковидом в одну из столичных клиник в начале февраля. После стабилизации состояния артиста выписали домой по его просьбе, но 15 февраля стало известно, что его вновь забрали в больницу.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. Потерял родителей в 10 лет и стал сиротой, воспитывался в детском доме. Юхтин закончил ВГИК, где учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году пополнил труппу Театра - студии киноактера.

В 1955 году на экраны вышел фильм с участием молодого Юхтина - "Дело Румянцева", в котором он сыграл бывшего детдомовца. В последующем он сыграл десятки киноролей. Актер, в частности, запомнился зрителям по работе в картинах "Чужая родня" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Баллада о солдате" (1959), "Акваланги на дне" (1966), "Неуловимые мстители" (1966), "Братья Карамазовы" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970) и др.

В 1976 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году - народного артиста РФ (за большие заслуги в области киноискусства). В 2008 году ему был вручен орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.