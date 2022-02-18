Педагоги ГИТИСа проведут выездные прослушивания в регионах России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Преподаватели Российского института театрального искусства проведут в регионах отбор талантливой молодежи на актерский и режиссерский факультеты, а также на факультеты музыкального театра и эстрады. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

"Первые прослушивания в регионах пройдут 18-19 февраля во Владимире. На очереди - Архангельск, Симферополь и Красноярск", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выездные прослушивания призваны дать шанс молодым ребятам, которые не имеют возможности приехать в Москву, проявить свои способности и поступить в творческий вуз на бюджетные места.

"Из двух стратегических проектов ГИТИСа, которые мы реализуем в программе "Приоритет 2030", один как раз касается регионального развития. Для нас очень важно не только собирать лучших абитуриентов из России, но и способствовать их последующему возвращению в регионы с тем, чтобы они поднимали театральное искусство в своих родных городах", - приводятся в сообщении слова ректора института Григория Заславского.

Декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов рассказал, что перед прослушиванием проводят профориентационный мастер-класс, на котором преподаватели вуза рассказывают о выборе репертуара, внешнем виде, мастерах, набирающих учеников, и сроках приемной кампании. Для прослушивания абитуриенты готовят стих, басню, прозу и песню.

Поиск талантов ведется творческим вузом в рамках реализации стратегического проекта "Развитие человеческого капитала в регионах".