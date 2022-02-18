В Петербурге планируют провести Международный книжный салон в середине мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют провести Международный книжный салон в середине мая. Мероприятие второй год подряд пройдет на Дворцовой площади, сообщил в пятницу председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

"Мы предполагаем в середине мая проведение масштабного интересного Книжного салона, который пройдет на Дворцовой площади уже второй раз. Дальше откроются летом "Книжные аллеи", которые примут всех петербуржцев и позволят представить новинки и авторские работы прежде всего писателей Санкт-Петербурга, молодых писателей. Это также станет для них удобной площадкой для позиционирования своего творчества", - сказал Рябовол на открытии фестиваля "Книжный маяк Петербурга".

Как уточнили ТАСС в комитете, Книжный салон будет проводиться в гибридном формате, так как "трансляции онлайн позволяют значительно расширить аудиторию мероприятия, сделать его поистине международным". Центральная тема - празднование 350-летия со дня рождения Петра Первого.

"Сейчас проводится большая работа по координации со всеми остальными знаковыми событиями, которые примет Санкт-Петербург", - отметили в комитете, добавив, что пересечений по датам с фестивалем, который пройдет на Дворцовой площади с 26 по 29 мая в рамках финала Лиги чемпионов УЕФА, не будет.

Санкт-Петербургский международный книжный салон проводится с 2006 года и является одним из главных мероприятий для любителей чтения и профессионалов издательского дела. За годы работы салон превратился из книжной выставки в фестиваль, ставший визитной карточкой города. В предыдущие годы площадками салона были выставочный комплекс "Ленэкспо", Михайловский манеж и Манежная площадь. Организатором мероприятия выступает комитет по печати и взаимодействию со СМИ при поддержке Российского книжного союза.