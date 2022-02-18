В Музее космонавтики покажут документальный фильм об Оренбургском летном училище

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Документальный фильм "Крыло в крыло" режиссера Александра Кублицкого, посвященный 100-летию Оренбургского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков имени Полбина, покажут 19 февраля в московском Музее космонавтики. Об этом в пятницу ТАСС рассказали в пресс-службе музея.

"19 февраля в 14.00 в преддверии Дня защитника Отечества в московском Музее космонавтики состоится встреча выпускников Оренбургского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков имени Полбина. Его курсантами были легендарные летчики Валерий Чкалов, Иван Полбин и летчики-космонавты: Юрий Гагарин, Валентин Лебедев, Александр Викторенко и Юрий Лончаков. На встрече будет презентован документальный фильм "Крыло в крыло" режиссера Александра Кублицкого, посвященный 100-летию легендарного училища", - отметили в пресс-службе.

В съемках фильма приняли участие представители летных династий, а также летчик и поэт-прозаик Сергей Каширин. Выпускники рассказали авторам фильма, почему они выбрали именно эту профессию и это училище. Съемки начались в августе 2021 года, когда бывшие курсанты собрались в Оренбурге на праздновании 100-летия своей альма-матер.

В фильме звучит песня "Оренбургское летное" на стихи генерал-лейтенанта Виктора Сокерина, автор музыки - полковник Владимир Семин. Сценарий к фильму написала дочь одного из выпускников училища Валентина Ерманенок (Кирьянова).

Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков было сформировано 10 августа 1921 года. Среди его выпускников 361 Герой Советского Союза и Герой РФ. Учебное заведение закрыто с 14 октября 1992 года.

Присоединиться к встрече и просмотру фильма можно будет по входным билетам и QR-коду, для посетителей младше 18 лет QR-код не требуется.