Выставки, лекции и спектакли. Три маршрута ко Дню защитника Отечества

День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, — традиционно выходной для большинства граждан. Чтобы провести его интересно, с пользой и узнать что-то новое, выберите один или несколько из наших маршрутов. Они подойдут взрослым и детям. Пройти маршрут (в каждом — три остановки) можно за один день: с утра посетить выставку, днем — лекцию или ранний спектакль, а вечером сходить в театр или на концерт. Все мероприятия так или иначе связаны с темой армии или войны, но есть такие события, которые просто порадуют ваших любимых мужчин.

Мероприятия в этой подборке доступны для посещения по Пушкинской карте.