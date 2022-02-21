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Выставки, лекции и спектакли.
Выставки, лекции и спектакли.
Выставки, лекции и спектакли.
Выставки, лекции и спектакли.
Выставки, лекции и спектакли.

Выставки, лекции и спектакли. Три маршрута ко Дню защитника Отечества

Сцена Центрального академического театра Российской армии
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Подборка мероприятий, которые вы можете посетить за один выходной, порадовав своих мужчин

День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, — традиционно выходной для большинства граждан. Чтобы провести его интересно, с пользой и узнать что-то новое, выберите один или несколько из наших маршрутов. Они подойдут взрослым и детям. Пройти маршрут (в каждом — три остановки) можно за один день: с утра посетить выставку, днем — лекцию или ранний спектакль, а вечером сходить в театр или на концерт. Все мероприятия так или иначе связаны с темой армии или войны, но есть такие события, которые просто порадуют ваших любимых мужчин. 

Мероприятия в этой подборке доступны для посещения по Пушкинской карте. 

 

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