Эстонский дирижер Пааво Ярви впервые за семь лет выступит в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Эстонский дирижер Пааво Ярви 26 февраля встанет за пульт Российского национального молодежного симфонического оркестра (РНМСО). Выступление в Концертном зале им. П. И. Чайковского станет для него первым в Москве за семь лет, отметили в пятницу в пресс-службе Московской филармонии.

"Пааво Ярви - главный дирижер оркестра цюрихского "Тонхалле" и Симфонического оркестра вещательной корпорации NHK в Токио - семь лет не выступал в Москве. 26 февраля он встанет за пульт Российского национального молодежного симфонического оркестра и представит монографическую программу из сочинений Рихарда Штрауса", - сообщили организаторы вечера.

В первом отделении прозвучат фрагменты из балета "Легенда об Иосифе", премьера которого состоялась в 1914 году в Париже в исполнении труппы Сергея Дягилева. "В России "Легенда об Иосифе" исполнялась считанные разы, в мире она также звучит крайне редко: одна из немногих записей принадлежит выдающемуся дирижеру Неэме Ярви, - отметили в филармонии. - Под управлением его сына Пааво Ярви в Москве прозвучат симфонические фрагменты, скомпонованные и отредактированные Штраусом в 1947 году".

Гостей концерта также ждет "Альпийская симфония", написанная в 1915 году и ставшая последним сочинением Штрауса в жанре симфонической поэмы. Эпизоды произведения описывают горный пейзаж на пути композитора. "Красочная партитура, написанная для огромного состава оркестра с использованием ветряной машины, и сегодня поражает изобретательностью, поэтичностью и мощью", - заметили в пресс-службе.

Пааво Ярви родился в 1962 году в семье народного артиста Эстонской ССР Неэме Ярви. Образование получил в Таллинской высшей школе музыки, в 1980 году переехал в США, где продолжил совершенствоваться как дирижер, в том числе под руководством Леонарда Бернстайна. Сегодня Ярви выступает с Берлинским филармоническим оркестром, оркестром Королевского Консертгебау в Амстердаме, Мюнхенским филармоническим оркестром, Национальным симфоническим оркестром Вашингтона, Чикагским симфоническим оркестром, Лос-Анджелесским филармоническим оркестром, Филармоническим оркестром Гонконга и другими коллективами. В его репертуаре работы композиторов от Моцарта и Бетховена. Записи маэстро удостоены таких наград как премия "Грэмми", BBC Music Magazine Award, Echo Klassik и Opus Klassik.