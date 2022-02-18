Умер народный артист России Борис Невзоров

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Советский и российский актер, народный артист РФ Борис Невзоров умер в возрасте 72 лет. Об этом ТАСС сообщила в пятницу директор Малого театра Тамара Михайлова.

"Сегодня [он] умер, ковид", - сказала собеседница агентства.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминской (Краснодарский край). В 1967-1968 годах был актером вспомогательного состава в Астраханском государственном театре юного зрителя.

В 1975 году Борис Невзоров окончил Школу-студию им. Владимира Ивановича Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. Максима Горького. Был актером Московского драматического театра им. Константина Сергеевича Станиславского (1993-2005), Малого театра (с 2005 года), снимался в фильмах "Люди на болоте", "Наводнение", "У попа была собака…", "Россия молодая", "Майор", сериалах "Каменская", "Марш Турецкого", "Последний министр" и других. В 2011 году ему присвоено звание народного артиста РФ. С 2005 году был актером Малого театра, преподавал в ГИТИСе. В Малом театре играл в спектаклях "Ревизор", "Волки и овцы", "Маскарад" и других.