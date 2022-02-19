Музей имени Пушкина представил выставку об окружении поэта

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Выставка "Друзья Пушкина", рассказывающая о дружеском окружении русского поэта и писателя, открывается в Государственном музее имени А. С. Пушкина в субботу. На ней представлены портреты и письма современников Пушкина, с которыми он был связан близкими отношениями.

Авторы выставки решили отказаться от хронологического построения экспозиции, при этом уделив внимание различным периодам жизни поэта. Портреты семьи Пушкина, лицеистов, военных, литераторов сопровождаются изображениями видов Москвы, Петербурга и других городов России первой трети 19 века. Также посетители выставки смогут увидеть редкие книжные издания и рукописи того времени.

Большинство предметов размещены на столах, которые также стали важнейшими элементами экспозиции. Как рассказал ТАСС художник выставочного проекта Леонид Баталов, столы использовались для создания живой и убедительной обстановки. "В структуре выставки мне хотелось продемонстрировать, что есть какая-то линия стола - довольно простой образ, и создать эффект присутствия, как будто люди только что от него отошли либо только собираются туда подойти, где встречаются какие-то предметы, свойственные тому времени", - сказал он.

Выставка представлена в трех залах цокольного этажа музея. Она будет открыта для гостей музея до 31 июля 2022 года.

Александр Пушкин считается основоположником современного русского литературного языка. Он оказал большое влияние на последующих представителей "золотого века" русской литературы, таких как Николай Гоголь (ему Пушкин подсказал ряд идей для произведений, в том числе "Мертвых душ"), Иван Тургенев, Афанасий Фет, Федор Достоевский и др. По его произведениям созданы многочисленные оперы, балеты, симфонические произведения, сняты десятки кинолент.