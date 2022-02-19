Эрмитаж дополнит русский жестовый язык десятком терминов об искусстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты Государственного Эрмитажа введут в оборот новые термины об искусстве на жестовом языке, чтобы облегчить понимание между экскурсоводами и посетителями. Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея, эта работа ведется в рамках инклюзивного направления международной молодежной программы "Молодость. Музей на языке Z", которая реализуется Эрмитажем во взаимодействии с партнерами из Нидерландов.

"Большинство искусствоведческих терминов не имеют одного общепринятого жеста и воспроизводятся с использованием дактилирования - описанием слов жестами по буквам. Это, безусловно, усложняет восприятие музея и искусства слабослышащими и глухими. Идет работа по созданию и внедрению новых терминов на жестовом языке, которые позволят в более комфортной форме как для экскурсовода, так и посетителей, рассказывать о произведениях искусства в коллекции музея. Новый корпус жестов "Десять эрмитажных слов" войдет в Эрмитажную энциклопедию терминов на русском жестовом языке", - сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

Как пояснила ТАСС куратор программы от Эрмитажа Ирина Багдасарова, сформирована экспертная группа, включающая сотрудников музея и специалистов по инклюзивному образованию, которая занимается составлением словника терминов на жестовом языке.

"Это достаточно трудоемкий процесс, поскольку каждый из предполагаемых терминов требует первичной апробации сначала среди представителей небольшой целевой группы, а затем во время экскурсий и в социальных сетях. Такая практическая работа покажет, какие именно десять терминов войдут в Эрмитажную энциклопедию. Сегодня мы рассматриваем несколько возможных направлений для внедрения новых терминов на жестовом языке. Самым сложным из них является область художественных стилей и направлений в мировом искусстве: как обозначить одним жестом такие емкие понятия как ренессанс, барокко, классицизм и прочее", - отметила Багдасарова.

По ее словам, более доступным и удобным для понимания представляется условно названный "жест с картины", передающий ту или иную человеческую эмоцию, чувство, аллегорию, посыл к действию. "Например, на эрмитажной картине Якоба Йорданса "Пир Клеопатры" (Фландрия, 1653) показан момент, когда царица Египта Клеопатра, желая поразить богатством своего возлюбленного римского полководца Марка Антония, опускает в сосуд жемчужную серьгу, чтобы растворить ее в уксусе. Манерный жест правой руки Клеопатры означает гордыню и тщеславие, - этот жест хорошо запоминается и самостоятельно легко воспроизводится", - пояснила куратор программы.

Участники проекта планируют завершить работу по формированию новых терминов до октября 2022 года, когда все направления молодежной программы представят для полномерного использования в различных сферах музейного дела. Как отметила Багдасарова, введение новых терминов на жестовом языке будет происходить при обязательном сравнении с терминами, ранее введенными в международный обиход. В дальнейшем будет обсуждаться вопрос об использовании создаваемых в Эрмитаже терминов на уровне профессиональных международных сообществ.

Музей для поколения Z

"Музей на языке Z" - комплексный инновационный международный проект Государственного Эрмитажа по развитию музейных практик работы с молодежью в возрасте от 17 до 28 лет. Программа концентрируется вокруг Библиотеки современного искусства в Форуме Главного штаба Эрмитажа. Партнерами проекта, запущенного в январе, стали Генеральное консульство Королевства Нидерланды в Санкт-Петербурге, Фонд "Эрмитаж XXI век" и Выставочный центр "Эрмитаж Амстердам".

В программу включены три проектных блока. Первый - просветительский, в рамках которого в Эрмитаже и в онлайн-пространстве пройдет цикл творческих встреч, лекций и дискуссий для молодежной аудитории. Второй блок предполагает создание инклюзивных программ для посетителей Эрмитажа, а третий посвящен развитию музейной среды. Это проект по созданию сада с художественной, композиционной и ботанической составляющими по мотивам произведений из коллекций Государственного Эрмитажа.